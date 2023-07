Jordan Tell, giocatore del Grenoble in Ligue 2, è stato licenziato dal suo club per assenza alla ripresa degli allenamenti il ​​27 giugno. La ragione ? Il giocatore stava partecipando alla Gold Cup (competizione per Nazionali del Nord America con la Guadalupa ed è tornato con una settimana di ritardo. Il Grenoble ha chiesto il suo rientro immediato perché le date della competizione non erano fissate sul calendario FIFA e ha ritenuto che il giocatore fosse a disposizione esclusiva della società, Gold Cup o meno.