Incredibile in Turchia: il Besiktas rescinde il contratto di Delibas per un’app di incontri

Nelle ultime ore sono emersi dei clamorosi dettagli in merito alla rescissione del contratto del giovane calciatore del Besiktas Emirhan Delibas. Il club di Istanbul ha deciso di porre fine al contratto del ventunenne a causa di una sua iscrizione ad un’app di incontri.



LE CRITICHE I TIFOSI - Situazione surreale, con i bianconeri che hanno ufficializzato l'addio, dopo che Delibas è stato pesantemente criticato dai tifosi per aver attivato un profilo su una nota app d'incontri: scelta che non è andata giù alla squadra che ha ufficializzato la chiusura del rapporto.



CHI E' DELIBAS - Il classe 2003, nato a Istanbul, è un'ala destra che in questa stagione ha collezionato 2 presenze tra campionato e Coppa di Turchia: cresciuto nel Besiktas, ha militato in tutte le formazioni giovanili, dall'Under 16 alla prima squadra. Nella passata annata ha giocato in prestito nel Goztepe, prima di rientrare alla casa madre. Oggi la brusca interruzione del rapporto.