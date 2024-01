Incredibile in Vicenza-Virtus Verona: il portiere scovato tra i rifugiati para due rigori in tre minuti

Lo 0-0 maturato atra i padroni di casa e lanella 23esima giornata del girone A di Serie C nasconde, oltre il tabellino in bianco, tre minuti di ordinaria follia: parliamo dei tre giri d'orologio tra il 79' e l'81', durante i quali sono statidall'attaccante locale Ferrari. Ma andiamo con ordine.Primo rigore, Ferrari calcia,, sulla ribattuta altro fallo e altro tiro dal dischetto concesso ai biancorossi, ma ancora una volta Sibi, portiere gambiano classe 1998,finale.Sheikh Sibi, nato a Serekunda in Gambia, è arrivato in Italia nel 2015,dopo aver lavorato per alcuni mesi a Tripoli come imbianchino., ha esordito nell'ottobre del 2016 ed è arrivato ad ottenere il ruolo di titolare che mantiene otto anni dopo in prima squadra., anno in cui è stato anche convocato per la Coppa d'Africa.