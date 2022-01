Un anno e mezzo dopo, poco meno, il copione potrebbe ripetersi:legata ai contagi da Covid degli azzurri per capire se c’è ancora, per loro, la possibilità di partire in aereo per Torino. La partita è prevista giovedì alle ore 20.45 allo Stadium. Il Napoli, quindi, dovrebbe imbarcarsi sul volo direzione Caselle già nella giornata di mercoledì.Sì perché martedì sono saliti i contagiati nel Napoli : positivi altri 3 giocatori (Mario Rui e il Primavera Boffelli, più Malcuit che però non ha avuto contatti con il resto della squadra), un magazziniere, un membro dello staff e l’allenatore Luciano Spalletti . Questi si aggiungono a Osimhen (che è in Nigeria), Lozano (in Messico) e Elmas (in Macedonia). Nella Juve i contagiati restano tre, al momento: Chiellini, Arthur, De Winter e Pinsoglio.Domani altro giro di tamponi, che pure dirà tanto sulle reali chance che la partita si giochi. Poi si esprimerà l’Asl, che potrebbe decidere di bloccare la trasferta, come già successe nel campionato scorso.