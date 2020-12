Rafael Leao entra nella storia della Serie A: 6 secondi e 76 centesimi, questo quanto ci ha messo il Milan a segnare contro Sassuolo. Il portoghese ha battuto il record del gol più veloce della Serie A, che apparteneva a Paolo Poggi ed era di 8 secondi.



BATTUTO IL RECORD DI POGGI, TOP IN EUROPA - Secondo Sky, è la rete più rapida dei 5 campionati europei. In Serie A il precedente record di Poggi durava da 19 anni, in Fiorentina-Piacenza. In Francia il record è di 8 secondi, in Spagna di 7.22 mentre in Grecia di 7: il gol più veloce di sempre è dell'Al Hilal, dopo 2.80 secondi.