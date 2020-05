Soltano 6 mesi fa a Sinisa Mihajlovic veniva diagnosticata la Leucemia, ma dopo averla sconfitta l'allenatore serbo sta cercando con tutte le sue forze di riprendersi la propria normalità anche in tempi così rischiosi come quelli in cui il coronavirus la fa da padrone. E così alle 9.30 di questa mattina l'allenatore del Bologna si è recato già cambiato al Centro di Casteldebole dove tutto solo si è messo a fare esercizi fisici e di corsa presso uno dei campi adiacente all’entrata.



Poi una seduta di addominali e quattro chiacchiere a distanza con il direttore sportivo Riccardo Bigon accorso proprio per salutarlo. Alle 11.05 Mihajlovic ha lasciato Casteldebole ed è rientrato nella sua abitazione emiliana dopo che aveva passato la quarantena per la pandemia nella sua villa di Roma insieme alla famiglia.