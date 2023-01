Sfumata la Cremonese, niente da fare neanche con il Lione. Ma il mercato per Tiémoué Bakayoko non è finito qui: può ancora lasciare il Milan e si riapre una vecchia pista, quella che porta in Turchia.



E' clamorosamente ripartita la trattativa con l'Adana Demispor, formazione allenata dall'ex rossonero Vincenzo Montella: le parti in causa, compreso il Chelsea, sono molto vicine a raggiungere un accordo per il trasferimento del centrocampista francese, pronto a firmare un contratto fino al 2026.