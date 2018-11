Il Milan non sa più a che santo votarsi: già alle prese con numerose defezioni, in particolare nel reparto arretrato, i rossoneri devono fare i conti con il nuovo problema alla caviglia di Davide Calabria, non schierato ieri nell'amichevole dell'Italia Under 21 contro i pari età dell'Inghilterra.



LAZIO A RISCHIO - Il terzino destro ha abbandonato il ritiro della Nazionale Under 21: Di Biagio ha convocato Dickmann al suo posto, mentre lo staff medico rossonero valuterà nel corso delle prossime ore le sue condizioni, il quale potrebbe dare forfait per la sfida con la Lazio.