Incredibile quello che è accaduto nella Champions asiatica: i sauditi dell'Al Hilal, club campione d'Asia, ha giocato contro gli iraniani dello Shahr Khodro nonostante quindici suoi giocatori, fra i quali Sebastian Giovinco, e sei membri dello staff, siano risultati positivi al coronavirus.



NON ACCETTATO IL RINVIO - Chiesto ma non accettato dalla federazione il rinvio della partita dopo che altri dieci giocatori, dopo i cinque del primo test, erano risultati positivi al tampone: per completare l'organico l'allenatore Razvan Lucescu ha fatto ricorso ai ragazzi delle giovanili.