Norberto Neto non è mai stato una figura particolarmente appariscente, ma si è sempre fatto apprezzare per le sue doti sul campo. Alla Juventus, il brasiliano ha trascorso due anni prima di trasferirsi al Valencia. Da qui potrebbe finire nuovamente in una big europea con grandissime ambizioni. Da una parte c’è il Barcellona in cerca di un estremo difensore che possa tenere viva la concorrenza interna con Marc-André Ter Stegen; dall’altra c’è il Paris Saint-Germain che ancora non ha sciolto il dubbio riguardante il portiere dopo l’addio a Gianluigi Buffon. Al momento, i catalani sembrano in vantaggio. Certamente, in ogni caso, si tratterà di un premio per l’ex Juve.