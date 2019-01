Mentre il mondo intero resta in grande apprensione per le ricerche dell'aereo su cui viaggiava e che lo stava portando a Cardiff per il trasferimento a titolo definitivo dal Nantes, emergono nuovi particolari sulla svolta che stava per vivere la carriera di Emiliano Sala e che, ovviamente, tutti noi ci auguriamo possa ancora accadere.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Sala era uno degli osservati speciali dello staff di Roberto Mancini che lo stava facendo seguire dagli scout della federazione. La Nazionale è alla ricerca di attaccanti da provare ad inserire nel giro delle convocazioni ed è stato mandato di non tralasciare nessuno degli oriundi, considerati potenziali risosrse. Sala, argentino ma con passaporto italiano, era fra i profili monitorati.