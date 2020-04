Una diretta instagram che avrebbe fatto ridere e sicuramente discutere non è andata in scena nella serata di sabato perchè è arrivato sui due protagonisti, o meglio su uno dei due, uno stop imposto dall'alto. Rocco Siffredi e Mario Balotelli si erano dati appuntamento per una chiacchierata, o forse uno show, che avrebbe fatto sicuramente discutere e che prometteva scintille, ma a bloccare tutto all'ultimo è stato... il Brescia. E sembra, secondo Tuttosport, che sia stato addirittura il presidente Cellino in persona ad intervenire non dando il via libera all'intervista da parte del suo tesserato.