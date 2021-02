Stella Rossa-Milan si gioca davanti ai tifosi, almeno quelli di casa. Nonostante la sfida, valida per gli andata dei sedicesimi di Europa League, si disputi a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid, sulle tribune del Marakana di Belgrado sono presenti circa un migliaio di ultras serbi, che hanno incessantemente cantato cori per i propri giocatori e offensivi all'indirizzo dei rossoneri, chiaramente uditi anche in televisione.