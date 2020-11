Ebrima Colley nelle prossime ore rientrerà a Verona. L'attaccante classe 2000 dell'Hellas, come riporta il sito ufficiale della sua nazionale, ha infatti lasciato il ritiro del Gambia in quanto infortunato. Due giorni fa il talento di proprietà dell'Atalanta era partito dal 1' nel match di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Gabon, perso dai suoi 2-1. Le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico del Verona nelle prossime ore. Dopo Cetin, Lovato e Zaccagni, arriva il quarto infortunio dalle nazionali per l'Hellas. Continua il periodo sfortunato per la squadra di Juric...