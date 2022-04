La lotta scudetto passa per Roma. Nella trentaquattresima giornata di Serie A Milan e Inter se la dovranno vedere contro le due squadre capitoline per provare a vincere e mettere a segno altri tre punti che a questo punto della stagione sono decisivi. È meno complicato sulla carta l’impegno dell’Inter che gioca contro i giallorossi di Mourinho a San Siro, già battuti all’andata e in Coppa Italia. Pellegrini e compagni cercano punti per l’Europa e dopo aver pareggiato contro il Napoli non vogliono concedere nulla. Sulla lavagna scommesse pesano però di più le ambizioni nerazzurre, avanti (sabato 23 aprile alle 18:00) a quota 1,63 nonostante le energie spese in Coppa Italia nella semifinale vinta contro il Milan. A 4,15 il pareggio, a 5,10 il segno 2. Turno più complicato come detto per il Milan, che domenica sera proverà a sbancare l’Olimpico contro la Lazio. Alla formazione di Pioli serve una reazione d’orgoglio dopo il ko di coppa, e i rossoneri sono favoriti contro gli uomini di Sarri, ma il segno 2 vola alto a quota 2,43. Sono comunque più generose le offerte per la vittoria biancoceleste (2,92) e per il pareggio a 3,35. Venezia-Atalanta aprirà il palinsesto con i bergamaschi che per uscire dalla crisi devono vincere e il 2 vale 1,50, mentre nel posticipo del Mapei Stadium (lunedì sera) la Juventus cerca i tre punti contro il Sassuolo a quota 1,81. Trasferte da non sottovalutare neanche per la Fiorentina e il Napoli. I Viola giocano in casa di una Salernitana a caccia della terza vittoria di fila: quota 5,20 per i campani, mentre il successo della Fiorentina si gioca a 1,67. A 1,63 il successo del Napoli ad Empoli.