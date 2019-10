L'assoluzione dall'accusa di violenza sessuale è arrivata pochi giorni fa, l'incubo per Gascoigne è finito. Nessuna condanna, una vicenda triste che ha voluto raccontare al Sunday Mirror: “Non c’era nulla di sessuale in quel bacio. Se fosse capitato a qualcun altro, non sarebbe mai finito in tribunale. Mi sono spaventato, questa è la cosa più difficile che abbia mai vissuto. È stato un anno infernale”. GASCOIGNE E LA POLIZIA- Gascoigne ha poi rivelato un piccolo retroscena: “Quando ero dietro la macchina della Polizia mi hanno parlato di calcio. Lungo la strada verso la stazione mi hanno chiesto di tutto, com’era il Middlesbrough ai miei tempi oppure parlavano del gol che ho segnato ad Euro ‘96 contro la Scozia. Poi mi hanno chiesto dei selfie, non ci potevo credere”.