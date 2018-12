Emergono ulteriori nuovi sviluppi sulle indagini relative a possibili omissioni che avrebbero portato alla morte del difensore della Fiorentina Davide Astori lo scorso 4 marzo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Ansa, la Procura di Firenze ha emesso due avvisi di garanzia per omicidio colposo nei confronti di due medici che operano in strutture pubbliche del capoluogo toscano e di Cagliari. I due indagati sono accusati di aver firmato i certificati di idoneità sportiva per l'ex capitano viola nonostante alcuni esami svolti nel 2016 e nel 2017 avessero evidenziato la presenza di extrasistoli ventricolari nel corso delle prove da sforzo a cui era stato sottoposto.