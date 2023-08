La FIFA ha aperto un’indagine dopo una denuncia ricevuta contro l'allenatore dello Zambia Bruce Mwape: il motivo è aver toccato il seno di una delle sue giocatrici, prima della storica vittoria dello Zambia sulla Costa Rica nella loro ultima partita della fase a gironi della Coppa del Mondo femminile.



L’EPISODIO - Diversi giocatori hanno visto Mwape toccare il seno di una sua calciatrice venerdì scorso dopo l'allenamento. L'intenzione era quella di denunciare immediatamente l'accaduto ma si è deciso di aspettare di giocare l'ultima partita per evitare possibili rappresaglie da parte dell'allenatore.



LA REAZIONE DELLA FIFA - La FIFA ha preso immediati provvedimenti sulla questione e ha confermato che l'indagine è in corso: "La FIFA prende molto sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta e ha un processo chiaro per chiunque nel calcio voglia segnalare un incidente. Possiamo confermare che è stata ricevuta una denuncia in relazione alla squadra nazionale femminile dello Zambia ed è attualmente sotto inchiesta. Non possiamo fornire ulteriori dettagli su un'indagine in corso per ovvi motivi di riservatezza", ha detto un portavoce della FIFA al The Guardian.