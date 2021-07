La Federcalcio inglese ha annunciato che sarà effettuata un'indagine completa dopo la violazione del protocollo di sicurezza a Wembley prima della finale di Euro 2020 disputata ieri contro l'Italia. L'amministratore delegato, Mark Bullingham, ha dichiarato alla BBC: "Lavoreremo con la polizia per catturare tutte le persone coinvolte e assicurarci che ciò non accada di nuovo. Chiunque sarà identificato. sarà ovviamente interdetto e sarà soggetto alle misure adeguate. Purtroppo c'era un gran numero di giovani ubriachi, che hanno tentato di entrare nello stadio con la forza. Noi gestiamo uno stadio, non una fortezza".