Il procuratore federale belga ha fatto il punto sul caso di corruzione nel mondo del calcio aperto a Bruxelles: perquisizioni in corso tra Belgio, Londra e Montecarlo. E due persone arrestate, fra le quali un agente di giocatori nel Principato.



Come spiega l’AFP, l'inchiesta, partita dal trasferimento nel 2015 dell’attaccante serbo Aleksandar Mitrovic dall’Anderlecht al Newcastle, aveva già portato a una serie di perquisizioni il 24 aprile in Belgio, ma non vi era stato alcun arresto.



Come ha spiegato all'AFP una fonte vicina all’inchiesta, le indagini ora hanno messo nel mirino l’agente Christophe Henrotay (agente, fra gli altri, di Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid), sospettato di aver percepito "commissioni fraudolente" nel contesto di un altro trasferimento e che è stato arrestato a Monaco. La procura per ora non ha rivelato alcun nome, citando solo gli arresti di "un agente di giocatori a Monaco" e "il suo assistente, nella regione di Liegi".



Nella nota della procura belga si legge: "Questa seconda ondata di perquisizioni segue la prima operazione, effettuata lo scorso aprile presso la sede della squadra di calcio della RSC Anderlecht e dell’Unione calcistica belga. I fatti includono il riciclaggio di denaro e la corruzione privata nel contesto dei trasferimenti di giocatori". Per quanto riguarda le perquisizioni, ce ne sono state "quattro nel Principato di Monaco, due in Belgio e una a Londra".



Questa indagine è diversa e distinta da quella della "porta del calcio", fascicolo istruito sempre in Belgio in cui una ventina di persone (agenti, arbitri, dirigenti ecc.) sono state accusate di frode nell’ottobre 2018.