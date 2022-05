riportato da Milano e Finanza: "Non è l’indice di liquidità il vero tema che la Figc voleva portare all’attenzione, ma una sorta di moralizzazione dei numeri del calcio: una visione importante e nobile che io per altro condivido". Il motivo?Sul tema, nel corso degli ultimi mesi, sono arrivate diverse riflessioni.Nei fatti, è stato introdotto nel 2015 e serve a monitorare la liquidità delle società calcistiche a breve termine. Il loro stato di equilibrio. Cosa vuol dire? Che i club, in questo caso, possono assumere nuovi impegni finanziari (comprare per esempio nuovi giocatori) solo se il rapporto tra attività correnti e passività non supera lo 0,5."Il buon senso - ha spiegato Dallocchio - dice che questo rapporto sia superiore a 1 per avere un attivo superiore ai debiti.. Poi però c’è stato il Covid". E l'ultimo biennio, causa pandemia, è costato ai club di Serie A tra il 30 e il 40% dei ricavi totali."Se si guarda l’(tradotto, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, cioè utili prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e degli ammortamenti) delle squadre italiane, dal 2019 al 2020 il flusso di cassa è diminuito del 31%. Rispetto al 2018 è sceso quasi del 40%. Il parametro, a mio parere, va portato a 0,4. Penso che Figc alla fine accetterà. C’è un margine di negoziazione perché la federazione non ha interesse a bloccare l’iscrizione delle squadre al campionato: cerca semplicemente un modello piú sostenibile per il calcio. Questi parametri devono entrare in vigore prima dell’iscrizione al prossimo campionato. La trattativa va perfezionata entro i prossimi 10 giorni, non oltre".Anche perché questo settore, che muove un giro d’affari considerevole, non ha ricevuto un euro di sostegno pubblico da post-Covid".