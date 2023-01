Condamnation la plus ferme de ces images, de ces mots, de ces actes homophobes qui doivent disparaître des enceintes du football et du sport. Leurs auteurs doivent être identifiés, sanctionnés et tenus durablement à l’écart de nos stades. @RomeIsabelle@LFPfr #MHSCFCN pic.twitter.com/t01baWROLM — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 16, 2023

durante il match contro il Nantes. I giocatori del club di Ligue 1 sono stati accusati dopo le recenti prestazioni, ritenute non all'altezza del prestigio della squadra. Il ministro ha chiesto dure sanzioni per i responsabili: "La più forte condanna a queste immagini, queste parole, questi atti omofobi che dovrebbero scomparire dagli stadi. Gli autori devono essere identificati, puniti e allontanati per sempre dagli stadi".Il Montpellier si è affidato ad un comunicato: ". I tifosi possono esprimere l'insoddisfazione visto il contesto sportivo complicato, ma questo non può essere tollerato.".