Emergono nuovi dettagli sull'inchiesta che riguarda l'esame farsa sostenuto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia lo scorso 17 settembre. Collegato in videoconferenza dalla Spagna, l'attaccante uruguaiano ha risposto alle domande del Procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, e i sostituti procuratori (Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti) e nel corso dell'audizione non solo ha confermato di aver saputo in anticipo le domande del test, ma avrebbe anche fornito ulteriori dettagli sui contatti con la Juventus: spunta un preliminare di contratto.



I DETTAGLI - E' quanto rivela Il Corriere dell'Umbria, spiegando che gli inquirenti hanno voluto vederci chiaro sulle fasi iniziali e finali dei contatti tra il Pistolero e i bianconero. Suarez avrebbe detto che già tra il 28 e il 29 agosto era stato siglato un preliminare di contratto con la Juve per il passaggio al club piemontese, ma la fumata bianca definitiva non è mai arrivata: intorno al 14 settembre, si legge, l'attaccante e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici, che comunicava che non se ne sarebbe fatto più nulla. Nuovi dettagli, le indagini proseguono.