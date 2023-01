Il risultato tra Napoli e Juve ha lasciato sorpresi molti tifosi ma non tutti.

Come riportato dall'agenzia Agimeg infatti c’è stato uno scommettitore che aveva previsto tutto. L’uomo aveva puntato ben 350 euro sul 5-1 nel big match della Serie A.



Fortuna? Bravura? Fatto sta che questi sia riuscito a vincere 36.750 euro. Un gran bottino ottenuto con una scommessa fatta presso il centro Goldbet di via Castelgandolfo 99 a Roma.