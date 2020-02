Inter-Milan non è e non sarà mai una sfida qualunque. I duelli nel campo di San Siro si allargano agli spalti fra dirigenti, accompagnatori, fidanzate e mogli. Ma il calcio è sempre di più una passione che non fa distinzioni di genere e sugli spalti il derby si giocherà anche fra tifose doc che non hanno mai avuto paura di schierarsi.



È il caso dell'interista Ines Trocchia, che sta spopolando negli USA con shooting da urlo, e della rossonera Martina Stetiarova, slovacca di origine e con diversi concorsi di bellezza all'attivo. Chi vince il derby sugli spalti? Ecco le loro foto nella nostra gallery