Nota tifosa dell'Inter, bellissima modella e showgirl, Ines Trocchia ha parlato ai microfoni di Radio Due svelando alcuni dettagli piccanti della sua vita social. Fra i corteggiatori ci sono anche tanti calciatori, ma di loro Ines non vuole sentirne parlare.



NO AI CALCIATORI - "Non sono molto interessata a loro, sono troppo fenomeni, i calciatori si credono fighi. Loro sanno che molte donne cadono ai loro piedi e hanno sempre un fare da piacioni. Ma se sei in un locale non vengono nemmeno a parlarti, ti fanno avvicinare da un amico, come su Instagram ti scrivono ma non ti seguono. Come se dovessero fare le cose di nascosto, perché magari sono sposati".