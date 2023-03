Gianni Infantino, rieletto presidente della FIFA, difende il massimo organismo mondiale e nel farlo cita anche l'Italia: "Critiche sul calendario? Dicono che la Fifa pensa solo ad aggiungere ma siamo l’unica organizzazione al mondo che durante il Covid ha soppresso le competizioni. Il Mondiale comporta, per chi vi prende parte, una media di quattro partite in più, cioè una partita all’anno. Perché quando in Italia annunciano una Supercoppa in Arabia Saudita con quattro squadre nessuno dice niente? Non capisco perché questi attacchi alla Fifa ogni volta. Ho lavorato duramente tutta la vita per essere dove sono, oltre 200 Paesi credono che abbiamo fatto un buon lavoro e che lo faremo anche nei prossimi quattro anni".



NUOVA SUPERCOPPA - Il riferimento va al nuovo format varato per la Supercoppa italiana, Final Four che porteranno in Arabia Saudita le prime due del campionato più le due finaliste di Coppa Italia in un accordo che porta 23 milioni di euro l'anno nelle casse della Lega Serie A.