Il Milan continua a lavorare per completare l'organigramma societario e, in attesa dell'ufficialità di Paolo Maldini alla guida dell'area tecnica e della definizione di un nuovo direttore sportivo, si studia l'arrivo di un direttore generale: prende corpo l'idea di riportare in rossonero Zvonimir Boban, numero due di Gianni Infantino alla Fifa. E proprio il presidente della massima federazione calcistica mondiale, a margine di un evento a Parigi, scherza così a Sky Sport: "Lo lego, anzi lo incateno alla Tour Eiffel".



RUOLO POLITICO - ​Una battuta per liquidare la questione, ma il croato si avvicina sempre più al Diavolo. L'idea di Elliott non è cambiata, tingere di ex rossoneri il quadro dirigenziale e in ottica rafforzamento l'intenzione è quella di affiancare a Ivan Gazidis una figura forte dal punto di vista istituzionale. In questo senso, Boban rappresenterebbe il profilo ideale: il croato affiancherebbe Maldini ​nelle scelte tecniche, ma soprattutto curerebbe i rapporti con Lega, Federazione, Eca, Uefa e Fifa. Un duplice ruolo manageriale, attento al lato sportivo e a quello politico, con Gazidis che invece si dedicherebbe a questioni economiche, marketing e al nuovo stadio con l'Inter. Infantino scherza e prova a blindare Boban, ma l'ex 10 del Milan si avvicina al ritorno in rossonero.



