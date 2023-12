A un anno di distanza, e a tre dalla sua scomparsa, Gianni Infantino ha ribadito la propria idea di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a Paolo Rossi. Il numero uno della Fifa l'ha fatto su Instagram con un post in cui scrive: "Mi manchi. Lo ripeto, sempre più convinto: lo stadio di Roma dovrebbe portare il tuo nome. Tre, il tuo numero diventato imperfetto. Rossi, Rossi, Rossi: tre volte te, quella sera indimenticabile contro il Brasile nella Coppa del Mondo FIFA a Spagna ‘82. Ma tre, proprio oggi, sono gli anni trascorsi da quando hai deciso di andare a giocare altrove, perché questo mondo - forse - non bastava più per contenere la tua grande bellezza. La bellezza della tua persona. Ci manchi, Pablito", ha scritto.