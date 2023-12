Dopo gli episodi di violenza che si sono verificati in Turchia al termine della partita tra Ankaragücü e Rizespor, dove il presidente del primo club ha aggredito il direttore di gara con un pugno. E' arrivata la forte presa di posizione da parte del Presidente della Fifa Gianni Infantino. Di seguito le parole:



"Non c’è assolutamente posto per la violenza nel calcio, dentro o fuori dal campo. Gli eventi che hanno seguito la partita di Super Lig turca sono totalmente inaccettabili e non trovano posto nel nostro sport o nella nostra società. Senza direttori di gara non c’è calcio. Gli arbitri, i giocatori, i tifosi e il personale devono essere al sicuro per godersi il gioco e chiedo alle autorità competenti di garantire che ciò sia rigorosamente attuato e rispettato a tutti i livelli".