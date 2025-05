Getty Images

Infantino non ha dubbi: "Inter o Barcellona? Tutti sanno che tifo per i nerazzurri..."

Paolo D'Angelo

58 minuti fa

Manca sempre meno alla semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona, che andrà in scena domani sera a partire dalle 21 a San Siro. Si parte dal 3-3 del Montjuïc, con i nerazzurri che potranno sfruttare il fattore campo per raggiungere la finalissima della competizione europea.



In vista della sfida, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha risposto alla domanda su quale squadra preferisce vedere in finale tra Inter e Barca e la risposta non ha sorpreso, visto che è ormai pubblica la sua fede nerazzurra: "Inter o Barcellona? Tutti sanno che tifo per l'Inter".