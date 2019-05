Tanta paura per Iker Casillas. Come riportano i media portoghesi e spagnoli, il portiere del Porto è stato ricoverato e operato d'urgenza dopo un infarto avuto durante l'allenamento odierno dei Dragoes. L'ex numero uno del Real Madrid è subito stato trasportato in ospedale e, dopo l'intervento, non è in pericolo di vita, con le sue condizioni che sembrano stabili.



COMUNICATO UFFICIALE - Il Porto ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni del portiere: ​"Iker Casillas ha sofferto un infarto acuto al miocardio durante l'allenamento di questa mattina. La sessione è stata prontamente interrotta perché fosse prestata assistenza al portiere, che in questo momento si trova all'ospedale CUF Porto. Casillas sta bene, è in condizioni stabili e il problema cardiaco è stato risolto".