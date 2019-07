Non ha più il fisico dei tempi migliori, ma il suo piede sinistro continua a incantare. A 41 anni Shunsuke Nakamura, ex trequartista di Reggina, Espanyol e Celtic ha deciso di abbracciare una nuova avventura: ha firmato un anno con lo Yokohama FC, squadra rivale dello Yokohama F-Marinos, nel quale ha giocato per oltre dieci anni in carriera. L'ex idolo del Granillo giocherà accanto a Kazu Miura, attaccante 52enne passato anche dall'Italia e da Genova (nel 1994 segnò un gol con il Genoa nel derby contro la Sampdoria): ​una coppia d'attacco vintage, da 93 anni, che ha ancora voglia di stupire.