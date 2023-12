Difesa ancora in emergenza per la Lazio in Champions League. Contro l'Atletico Madrid mercoledì sera Sarri si affiderà ancora alla coppia Gila-Casale. Patric oggi non si è allenato. Ha accusato un affaticamento al polpaccio dopo il match di Coppa Italia col Genoa. Se domani riuscirà a svolgere almeno la rifinitura con i compagni potrebbe andare almeno in panchina al Civitas Metropolitano, altrimenti se ne riparla domenica prossima con l'Inter. All'Olimpico per la sfida alla capolista guidata dall'ex Inzaghi dovrebbe rientrare anche Romagnoli, anche lui alle prese con un problema al polpaccio.



A centrocampo out Rovella per squalifica, Cataldi e Vecino si giocano una maglia da titolare, con l'uruguayano in vantaggio. In attacco Isaksen è fuori per la lesione al retto femorale. Pronto Pedro per far risparmiare qualche fatica extra a Zaccagni o Anderson. Davanti dovrebbe toccare a Castellanos partire dall'inizio, con Immobile che tornerà dal 1' domenica contro l'Inter.