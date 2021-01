Dieci minuti da attaccante, per dimostrare che può giocare ovunque.è l'uomo giusto al posto giusto. Entra e fa gol. What else? Ennesimo esperimento di Andrea Pirlo, che se non dovesse arrivare una punta dal mercato tra oggi e domani dovrà trovare una soluzione interna. E allora, via con le prove generali: ogni tanto ha provato Kulusevski in quella posizione, ma ieri ha stupito tutti piazzando Ramsey vicino a Ronaldo. Et voilà.