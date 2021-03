La sosta per recuperare energie e infortunati, con un occhio particolare:al rientro dalla pausa per le nazionali. Poche luci e tante ombre per l'attaccante croato nella prima parte della stagione, condizionato da diversi infortuni e da eccessi che hanno pregiudicato impiego e rendimento e inguaiato i rossoneri, privati di uno dei punti di forza della cavalcata post lockdown. Un dato su tutti balza all'occhio, l'incremento delle assenze. Se in tutta la scorsa stagione Rebic non era stato a disposizione per 2 partite su 40 tra campionato e Coppa Italia (una per infortunio e una per squalifica all'ultima giornata) restando in panchina per altre 8, quest'anno la percentuale di gare saltate è decollata:- Sicuramente, la principale causa di queste assenze è data dalla lunga e variegata lista di infortuni che hanno colpito Rebic negli scorsi mesi. Inizialmente ilrimediato contro il Crotone che lo ha costretto a saltare tre gare di campionato, poi ilche lo ha tolto dall'elenco degli arruolabili contro il Sassuolo, lo stop imposto dalla(out con Juventus, Torino e Cagliari in Serie A, contro il Torino in Coppa Italia) e lache gli ha negato la trasferta di La Spezia. Ultimo in ordine di tempo ilche gli ha impedito di prendere parte al match del Bentegodi con l'Hellas Verona e al doppio confronto di Europa League con il Manchester United. E che lo avrebbe tenuto fuori anche dalla sfida con la Fiorentina, alla quale comunque non ha potuto partecipare per squalifica.Proprio le squalifiche che integrano le motivazioni alle assenze del croato., ereditate dall'ultima esperienza europea con l'Eintracht (insulti all'arbitro) e scontate tutte nelle qualificazioni e nelle prime due giornate della fase a gironi dell'Europa League. L'aggravante è data dalla recidività, se si considera che: uno è già stato scontato con la Fiorentina, mentre lunedì 29 marzo andrà in scena l'udienza per il ricorso presentato dal Milan, che punta a ottenere lo sconto di una giornata e dunque recuperare l'attaccante per la ripresa contro il Napoli. In caso contrario, poterebbe a 7 il conto delle partite saltate per squalifica e a 19 su 44 il conto delle assenze totali).- E gli eccessi non si limitano alle due giornate di squalifica rimediate con il Napoli, diversi nel corso dell'anno gli episodi borderline o oltre i limiti che sarebbero potuti costare caro a Rebic. Su tutti, il: ferita al volto per il difensore friulano e giallo per l'attaccante croato tra le polemiche della squadra di Gotti. Episodio che ha ricordato altre situazioni critiche che hanno visto coinvolto l'ex Eintracht nel 2019/20, dal rosso rimediato nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (al 17', per una pericolosissima) e da quello mancato sempre in coppa per lanei quarti contro il Torino., che si aspetta invece di rivedere il trascinatore da 11 gol della seconda metà della scorsa stagione: Pioli ora rivuole il vero Rebic, arma in più dei rossoneri nella corsa Champions.@Albri_Fede90