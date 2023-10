Non arrivano buone notizie per il Milan, che ha ricevuto e diramato le risposte sulle condizioni dei tre infortunati dopo la gara in casa del Napoli, ovvero Pierre Kalulu, il suo sostituto Marco Pellegrino e Christian Pulisic.



LE CONDIZIONI - Sono state escluse lesioni muscolari alla coscia sinistra di Pulisic, che quindi sarà a disposizione entro breve. L'americano, autore di un assist per Giroud e di un buon primo tempo, si è fermato in tempo rimanendo negli spogliatoi all'intervallo. Ma i sospiri di sollievo finiscono qui. Per Pellegrino si tratta di frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro, per Kalulu addirittura di lesione del tendine retto femorale sinistro, che dovrà purtroppo essere sottoposta ad un parere chirurgico.