Ieri nel corso del match tra Real Madrid e Sheriff Alaba è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Al termine del match Carlo Ancelotti ha rivelato ai canali UEFA le condizioni del giocatore spiegando: "​Abbiamo tolto Alaba perché si è leggermente slogato la caviglia. ​Ma non credo che sia un problema grave. Siamo abbastanza fiduciosi che sarà pronto per le prossime partite".