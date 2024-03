Infortunio Berardi, quante partite può saltare col Sassuolo

Appena tornato da un infortunio, Domenico Berardi si ferma di nuovo. Contro il Verona arriva un altro stop, l'ennesimo in una stagione condizionata dai problemi fisici. Nel giorno del debutto di Ballardini sulla panchina del Sassuolo, il capitano neroverde è costretto a uscire a mezz'ora dalla fine per infortunio: Berardi aveva stoppato col petto un rilancio sbagliato di un avversario, nel momento di iniziare la corsa si è sentito tirare e si è accasciato per terra.



LE SENSAZIONI SULL'INFORTUNIO DI BERARDI - Lo staff medico è entrato in campo per verificare le condizioni del giocatore, ma anche in compagni lì vicino non hanno buone sensazioni: Ferrari, che si era avvicinato per capire come stava Berardi, ha fatto segno alla panchina che sarebbe servito il cambio. E così è stato, al suo posto al 60' è entrato l'ex milanista Castillejo. L'infortunio dell'attaccante del Sassuolo non è legato al precedente, dovrebbe essere un problema al tendine d'Achille per il quale si teme possa esserci la rottura.



LE PARTITE CHE SALTA BERARDI - Il Sassuolo è in ansia per le condizioni del suo capitano, nelle prossime ore verranno effettuati degli esami specifici per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il rischio è che Berardi possa rimanere fermo fino alla fine della stagione, saltando tutte le partite del Sassuolo da qui alla fine del campionato; da capire, se si dovesse davvero trattare di rottura del tendine d'Achille, se il giocatore riuscirà a recuperare per l'Europeo in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.