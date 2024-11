Infortunio Bernabé, quante e quali partite salta con il Parma

Getty Images

Non è stato un gran turno di campionato per il Parma, che ha perso in casa contro il Genoa e ora. Il centrocampista spagnolo è uscito per infortunio poco dopo il 15', saltando praticamente quasi tutta la partita. Il giocatore ha sentito una forte fitta al flessore della coscia destra ed è stato subito costretto a fermarsi. In attesa degli esami approfonditi, quello che filtra secondo La Gazzetta dello Sport è che non è un infortunio da poco E Pecchia potrebbe non averlo a disposizione per diverso tempo.

- Bernabé. Il Parma è in ansia perché si tratta di un titolare fisso, si attende l’esito degli esami per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

- Contro il Genoa al posto di Bernabé è entrato il 2005 tunisino. In una giornata sfortunata per i gialloblù si fa male anche lui, ed è costretto a rimanere fuori per tutto il secondo tempo a causa di un problema alla caviglia. Ha giocato poco meno di mezz'ora prima di lasciare il posto a Estevez, rientrato in campo dopo più di due mesi.