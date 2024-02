Infortunio Boateng: le ultime sul difensore della Salernitana

Dopo la partita contro l’Inter in casa Salernitana sono arrivati nuovi aggiornamenti sulle condizioni di. A fare un punto sull’ex difensore del Bayern, uscito al 24’ del primo tempo, è stato l’allenatore Fabio Liverani: “, bisogna ringraziarlo per la disponibilità che ci ha fato, ma è chiaro che queste sfide di grandi intensità per lui possono risultare complicate”. Non dovrebbe essere nulla di grave, il giocatore dovrebbe essere di nuovo a disposizione per la prossima partita di campionato.- L'avventura di Liverani sulla panchina della Salernitana non è partita benissimo: al debutto sulla panchina granata ha perso 0-4 a San Siro con l'Inter. Una partita mai in discussione che la squadra di Simone Inzaghi ha dominato dall'inizio alla fine, andando all'intervallo sul 3-0.prima l'ex Borussia Moenchengladbach e poi l'argentino hanno messo subito la gara nel binario giusto per i nerazzurri. Poco prima dell'intervallo è arrivato anche il gol di Dumfries, il 4-0 al 90' è di Arnautovic entrato nella ripresa.- Nella prossima giornata di campionato la Salernitana affronterà il Monza,, con l'obiettivo di dare una sterzata alla stagione e ritirarsi su lasciando l'ultimo posto: dopo il ko con l'Inter la Salernitana rimane a 13 punti, -7 dal Sassuolo che ha due partite in meno.