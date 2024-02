Infortunio Buongiorno, c'è la data del possibile rientro col Torino

Alessandro Buongiorno sta continuando il programma di recupero dopo l'infortunio del 26 gennaio scorso durante la gara tra Cagliari e Torino. Il difensore granata sta recuperando dall'infortunio alla spalla e l'iter per il rientro sta prosegendo senza intoppi: l'idea era quella di riaverlo nella lista dei convocati per la gara di oggi all'Olimpico contro la Roma, ma il giocatore non è ancora pronto e Juric non l'ha inserito nell'elenco. La parola d'ordine in casa granata è "prudenza", Buongiorno tornerà a disposizione solo quando verranno esclusi rischi di un'eventuale ricaduta.



QUANDO TORNA BUONGIORNO - In settimana lo staff medico rivaluterà le condizioni del giocatore, insieme all'allenatore decideranno se aggregarlo al resto del gruppo per la gara interna del 2 marzo contro la Fiorentina. Prima Buongiorno dovrà dare segnali di ripresa, al momento gli manca anche il ritmo partita e probabilmente l'allenatore non lo rischierà se prima non avrà fatto qualche allenamento con il resto dei compagni. Poi verrà reinserito gradualmente in campo, con l'obiettivo di averlo al 100% tra qualche settimana.



MILAN SU BUONGIORNO - Alessandro Buongiorno è uno dei nomi che piacciono al Milan per il mercato estivo. I rossoneri hanno individuato nel classe '99 granata il rinforzo ideale per la difesa, la dirigenza ha avuto qualche contatto già durante la sessione di mercato invernale quando il giocatore ha dato apertura massima al trasferimento in rossonero ma il club granata ha rimandato ogni tipo di discorso all'estate. Tra qualche mese le parti potrebbero risedersi a parlare discutendo anche di eventuali contropartite - al Toro piace Colombo - intanto Buongiorno punta a rientrare in campo.