Infortunio Danilo, cosa filtra per Juventus-Frosinone

Oltre il danno, anche la beffa. Non è un gran momento per la Juventus, fermata sul 2-2 in casa del Verona dopo un’ennesima prestazione che ha fatto storcere il naso a molti: quarta partita di fila senza vittoria, due punti nelle ultime quattro gare con l’ultimo successo che risale quasi a un mese fa contro il Lecce., che nei minuti finali della partita ha subito un trauma contusivo alla caviglia sinistra.- Il capitano della Juventus. Allegri non ha potuto neanche sostituirlo, così Danilo ha stretto i denti e per non lasciare la squadra in dieci ha finito la partita zoppicando.- Ora bisognerà capire se Danilo sarà a disposizione dell’allenatore nella prossima partita di campionato, in programma domenica 25 febbraio alle 12.30 quando il Frosinone di Soulé, Barrenechea e Kaio Jorge arriverà all’Allianz Stadium., la speranza è di recuperarlo per la gara che si giocherà tra una settimana. La Juve ha bisogno del suo capitano per uscire da un momento difficile, Danilo proverà a recuperare.