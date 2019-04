Erik ten Hag, allenatore dell'Ajax, ha parlato a Fox Sports dell'infortunio di Frenkie de Jong: ​"Ha avuto un problema al bicipite femorale e per questo motivo l'ho sostituito, non volevo correre rischi. Se ci sarà con la Juve? Dobbiamo vedere come evolve la situazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Prima della partita stava bene, era pronto a giocare. Ma non l'ho visto muoversi bene e col passare del tempo è peggiorato, quindi abbiamo deciso di non rischiare"