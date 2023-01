Nonostante in principio per Massimiliano Allegri Angel Di Maria fosse a disposizione per la sfida contro la Cremonese, l'esterno argentino della Juventus non è stato convocato. La colpa è di una botta rimediata alla caviglia destra che lo costringe al forfait in questa ripartenza.



Ma quanto starà fuori? Le prime sensazioni parlando di al massimo 2-3 giorni di stop anche se resta comunque in forte dubbio la sua presenza nella prossima gara quella prevista sabato 7 all'Allianza Stadium contro l'Udinese.