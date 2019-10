Senza troppi giri di parole, senza lasciare troppo spazio ad interpretazioni: una parola scritta in caratteri cubitali per prendere una posizione netta. Il day after Brescia-Fiorentina, Mario Balotelli riaccende la polemica sul VAR postando sul suo profilo di Instagram una story che ritrae l'intervento falloso di Erick Pulgar sul suo compagno Daniele Dessena, accompagnando la foto dall'eloquente scritta: "VAR?".



DA GIALLO O DA ROSSO? - La chiara (ennesima) provocazione di Super Mario è evidentemente riferita al fatto che, a suo giudizio, il cartellino giallo estratto dall'arbitro Calvarese all'indirizzo del centrocampista viola è stato un provvedimento troppo leggero per la pericolosità del fallo. Dessena è uscito in barella al 53' in lacrime. Nelle prossime ore il giocatore sosterrà le visite per valutare l'entità dell'infortunio ed i tempi di recupero.