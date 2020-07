Secondo quanto riporta Sky Sport, ci sono pochissime possibilità di vedere Paulo Dybala in campo contro il Lione. ​In questi giorni l'argentino sta portando avanti le terapie. Può recuperare in fretta ma dovrà anche allenarsi, non può recuperare e giocare subito. La speranza della Juve è quello di averlo a disposizione in panchina e buttarlo dentro in caso di necessità. C'è il rischio che salti anche parte della stagione successiva se forza troppo.