Infortunio Dybala, in campo col Brighton? Le ultime

Dopo lo spavento nel finale della gara contro la Fiorentina, la Roma può tirare un sospiro di sollievo: le condizioni di Paulo Dybala non preoccupano, l’attaccante dovrebbe essere a disposizione per il ritorno di Europa League con il Brighton in programma giovedì 14 marzo alle 21.



L’INFORTUNIO DI DYBALA - Partito titolare nel posticipo di Firenze (2-2 finale), a un quarto d’ora dalla fine è stato costretto a uscire per un problema muscolare lasciando il posto a Baldanzi. Secondo Sky Sport l’argentino si è fermato appena ha sentito il dolore, appena in tempo per evitare ulteriori problemi ed eventuali lunghi stop. Così invece non dovrebbero esserci problemi per la trasferta in Inghilterra, già nel post partita con la Fiorentina De Rossi aveva rassicurato i tifosi giallorossi: “Dice di non aver niente di particolare. Era solo un po' affaticato, ci sta visto che ha giocato tantissime partite e tantissimi minuti".



ROMA-BRIGHTON, LA GARA D’ANDATA - La Roma affronterà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ripartendo dal 4-0 di una settimana fa. All’andata i giallorossi hanno dominato la partita contro la squadra di De Zerbi che si è presentato all’Olimpico senza molti giocatori indisponibili. Già nel primo tempo la Roma era avanti di due gol con Dybala e Lukaku; nella ripresa i gol di Mancini e Cristante hanno chiuso la gara e, forse, anche il discorso qualificazione. Giovedì in Inghilterra il Brighton proverà a ribaltare una situazione che vede i giallorossi già con un piede ai quarti di finale, per centrare l’obiettivo De Rossi avrà a disposizione anche Paulo Dybala.