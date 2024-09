Infortunio Fazzini, quante e quali partite salta con l’Empoli

Getty Images

Non arrivano buone notizie per l’Empoli dopo la sosta per le nazionali. D’Aversa perde uno dei giocatori-chiave di questo inizio di stagione: nei primi minuti di Italia-San Marino Under 21. Per il centrocampista classe 2003 si tratta di una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra che non gli permetterà di essere a disposizione dell’allenatore alla ripresa del campionato.- Fazzini salterà quindi la sfida casalinga dell’Empoli in casa contro la Juventus sabato 14 settembre alle 18 alla ripresa del campionato., che avrà bisogno di almeno 10 giorni per recuperare dall’infortunio; lo stop potrebbe essere anche fino ai 15. Fazzini salterà così la gara con la Juventus ma probabilmente anche la quinta giornata in cui l’Empoli affronterà il Cagliari. Dovrebbe rientrare per la sfida del 29 settembre alle 18 contro la Fiorentina.

- Fazzini aveva iniziato la stagione con il piede sull’acceleratore:, D’Aversa l’ha schierato sulla trequarti nel 3-4-2-1 e l’esperimento ha funzionato. Così l’ha riproposto in quel ruolo anche in campionato, dove è partito titolare nelle prime tre giornate: uscito dopo poco più di un’ora nella sfida col Bologna, sia contro la Roma che col Monza ha giocato quasi tutti i novanta minuti. Nelle prime due partite ha giocato al fianco di Solbakken con Colombo punta centrale, nell’ultima gara l’altro trequartista era Esposito.