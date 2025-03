Infortunio Ismajli, il comunicato dell’Empoli: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Il difensore albanese ha accusato un nuovo problema muscolare e dovrà fermarsi nuovamente. Ismajli non sarà dunque a disposizione dell’allenatorein occasione del match in programma domani alle 15:00 contro il Como, gara valida per la 30ª giornata di Serie A, ma dovrebbe restare fuori per qualche settimana.“Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti sul calciatore Ardian Ismajli, a seguito del fastidio muscolare accusato con la propria nazionale, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.Dopo gli esami strumentali a cui si è sottoposto Ismajli, lo staff medico dell’Empoli ha pianificato i tempi di recupero.e dovrebbe rientrare per laOltre alla sfida contro il, in programma domani,e le sfide di Serie A contro. L’obiettivo del difensore albanese è rientrare nello